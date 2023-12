(21 de abril a 20 de maio) - A semana: os rumos deste período dependerão das suas reações e da forma de agir no cotidiano. Por isso, seja otimista e participante. Interesses: você terá vantagens em quadro de acerto com as mudanças de atividade nas novas tarefas e planos de trabalho. Vida íntima: afetividade e carinho.