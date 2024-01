(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a posição astral do momento lhe reserva um quadro vantajoso que pode mudar a rotina e suas iniciativas. Interesses: bom quadro material marca de forma benéfica sua lida as finanças, apesar da sua preocupação com as atividades e demandas de trabalho. Vida íntima: harmonia afetiva.