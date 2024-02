(21 de abril a 20 de maio) - A semana: você terá boa posição no mapa semanal de seu signo em fase na qual ocorrerão fatos agradáveis nas relações sociais. Interesses: dias de vantagem com dinheiro e suas economias. Mas, você deve se acautelar com novos compromissos. Vida íntima: satisfação crescente e emoção exposta.