(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro benéfico para assuntos novos com indicação de boa lida com seus compromissos pessoais. Interesses: consolidam-se ações equilibradas em torno de dinheiro em um momento de novas oportunidades no trabalho. Realização de antigas aspirações. Vida íntima: inesperadas novidades.

Junho 2024 | Quinta-feira