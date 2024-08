(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: há hoje um quadro moldado por forças que vem de sua habilidade na lida com assuntos complicados. Interesses: acerto em contratos já iniciados, no trato do comércio e, com o seu resultado nas finanças. Vida íntima: quadro de entendimento. Mas, procure retribuir gestos de ternura.

Quinta-feira