(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento que lhe trará maior acuidade no trato com os problemas rotineiros em família. Interesses: sua eficiência deverá ser medida por suas atenção e agilidade na lida do trabalho. Nas finanças procure evitar os compromissos não planejados. Vida íntima: quadro de preocupações.