(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a Lua em signo do elemento Terra faz dia propício para moderar suas atitudes diante de críticas, pois, em suas relações se abre leque de entendimento. Interesses: procure enfrentar cobranças com maior senso conciliador. Inventividade. Vida íntima: não se abata com seus problemas.