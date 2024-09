(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com ajuda e apoio você encontrará hoje campo aberto à realização de ambições e contará com ação de amigos. Confidências interessantes. Interesses: momento de mudanças que acentuam a necessidade de firmeza nas suas atitudes com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: afetos expostos.

Quinta-feira