(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento de boas posições quando prevalecem influências e compensações geradas por fatos novos. Mesmo assim, procure ser mais tolerante e evite as discussões. Interesses: quadro mais estável na lida material, trabalho e com as suas obrigações rotineiras. Vida íntima: afabilidade.

Quinta-feira