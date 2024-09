(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: fim de semana que lhe trará realização com atitudes que poderão fazê-lo se sentir mais admirado e respeitado. Interesses: em um dia mais estável, cuide dos seus gastos. Vida íntima: molde as suas reações, sem exageros e com maiores reconhecimento e tolerância. Emoções expostas.

Tags:

sábado