(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro que lhe dará comportamento acertado na tomada de decisões e alegria com as relações de amizade e com parentes. Interesses: você deve agir de forma mais firme e segura e sem vacilações diante de exigências com dinheiro ou em seu trabalho. Vida íntima: afetividade contida.