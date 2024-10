(21 de abril a 20 de maio) - A semana: neste período você se mostrará mais contido e pensativo começando a semana de forma positiva com a família. Premonições. Interesses: há boa posição para suas finanças e recomendação de cuidados com a ação de estranhos em seu trabalho. Vida íntima: quadro favorável com os íntimos.

Tags:

Domingo