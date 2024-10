(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com boa regência e comportamento mais aberto e dinâmico, os fatos deverão levá-lo a caminhos mais significativos com novos planos e seus desejos. Interesses: relação acertada com as obrigações financeiras e em seu trabalho. Vida íntima: ânimo e humor que ditarão os rumos do dia.