(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sua sensibilidade e a precipitação podem levar a momentos de confronto no seu relacionamento com outras pessoas. Interesses: indicações debilitadas na lida das finanças, apesar de boa posição para o trabalho. Vida íntima: quadro que aponta novidades com as suas relações afetivas.

Quinta-feira