(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro de favorecimento e bom condicionamento para aplicar seus planos na lida com demanda de família. Interesses: vantagem em assuntos que se relacionem a suas finanças em momento que irá destacar suas ações e desempenho com tarefas do trabalho. Vida íntima: procure o diálogo.

Quinta-feira