(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: suas atitudes com pessoa próxima se darão hoje em quadro de maior harmonia. Posição acertada no trato de assuntos jurídicos. Interesses: você vivencia momento de favores com as finanças em dia de boa mudança que se consolida em seu trabalho. Vida íntima: afeto contido. Intuição.