(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento de equilíbrio em seus relacionamentos e boa posição para lidar com parentes ou pessoas pouco íntimas. Interesses: hoje se posiciona de forma preocupante o controle de ganhos e compromissos. No trabalho, o dia será benéfico. Vida íntima: insatisfação com atitudes alheias.