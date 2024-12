(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sua tendência a agir com rigor no que empreende alcançará pontos altos no passar das horas. Interesses: procure a condução de seus interesses sem se deixar levar por estranhos. Preveja ações e calcule os resultados. Vida íntima: a alegria marcará seu dia na relação com íntimos.