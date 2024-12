(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você terá hoje um quadro com o qual serão acertadas as ações ligadas a sua vida pessoal com destaque para sua posição social. Interesses: bons aspectos o beneficiam na profissão, carreira, provas ou concursos. Vida íntima e sentimentos: momento de alegria e compensações afetivas.

Quinta-feira