(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: bom leque de influências governará seu dia apesar de fase marcada por relação complicada com amigos. Interesses: quadro que possibilitará novos caminhos nos seus encargos com o trabalho e nas finanças. Vida íntima e sentimentos: fase de muita ternura com pequenos gestos de apreço.