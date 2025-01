(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: este será um dia bastante positivo com favores e ajuda inesperados. Por isso, procure alterar seu ânimo e se empenhe nas suas tarefas com maior disposição e vontade. Interesses: preocupação com compromissos. Vida íntima e sentimentos: bom quadro para a lida com íntimos. Harmonia.

Quinta-feira