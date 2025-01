(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você contará hoje com quadro positivo, mas não se deixe levar pelas impressões pessimistas de outras pessoas. Interesses: dia dependente de seu ânimo. Acerto com as atividades habituais no trabalho. Vida íntima e sentimentos: deixe o tempo agir e receba bem o conselho de íntimos.