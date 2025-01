(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje você verá suas relações equilibradas por bom trato com pessoas pouco íntimas. Interesses: em meio a vantagens no trabalho e negócios, são favoráveis as previsões que tratam de obrigações e demandas financeiras e profissionais. Vida íntima e sentimentos: bons ânimo e humor.