(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento em que boa posição da Lua lhe trará acertadas realizações nos desafios de rotina. Interesses: oportuno apoio nas dificuldades com dinheiro. Procure direcionar esforços para as novas iniciativas com seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: satisfação e emoções com íntimos.