(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: os trânsitos para o seu signo mostram posicionamento vantajoso na lida com estranho. Interesses: momento em que as suas decisões poderão ser contestadas. Por isso, evite reagir com rispidez com as pessoas em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: fortes emoções na lida íntima.

Quinta-feira