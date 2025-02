(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: os aspectos para seu signo lhe trarão comportamento seguro na condução da rotina. Interesses: no correr do dia use a sua capacidade para bem avaliar os prós e contras dos fatos e a aplique nas finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure por maior equilíbrio emocional.