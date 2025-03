(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: em posição de muita vantagem você contará neste sábado com um quadro mais favorável da regência da Lua em signo da Terra. Interesses: procure controlar o uso de seu dinheiro. Boa indicação material. Vida íntima e sentimentos: quadro de boas mudanças com as suas relações íntimas.

sábado