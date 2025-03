(21 de abril a 20 de maio) - A semana: dias que lhe trarão um quadro de receptividade para sugestões ou conselhos. Interesses: com boa influência, o momento aponta vantagem material, trabalho protegido e novos ganhos. Vida íntima e sentimentos: tenha cuidado com as palavras e controle seus planos futuros com íntimos.

Tags:

Domingo