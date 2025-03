(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento que o verá com maiores confiança e otimismo no trato com amigos ou parentes ao discutir problemas da rotina. Interesses: tenha cuidado e não se arrisque na lida com estranhos no trabalho. Boa influência financeira. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, reveja decisões.