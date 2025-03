(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: em tudo que hoje empreender procure a cautela com as palavras e críticas. Interesses: a rotina mostrará nova compensação nas obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: você passa por fase que o verá mais sensível no campo do relacionamento íntimo e afetivo. Controle-se.

Quinta-feira