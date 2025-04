(21 de abril a 20 de maio) - A semana: boas novidades na relação com amigos em dias de receptividade para os conselhos e ajuda em família. Interesses: vantagem material e finanças protegidas no trato com dinheiro alheio. Novos ganhos e lucros. Vida íntima e sentimentos: não dê curso a dúvidas ou palavras de estranhos.

Tags:

Domingo