(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje você terá a ajudá-lo posição favorável, pois pessoas amigas lhe trarão oportuno apoio. Interesses: suas ações, por se mostrarem seguras, trarão mudanças com as quais você não contava no trabalho. Valorize decisões. Vida íntima e sentimentos: satisfação com os mais íntimos.