(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o fim de semana se dará com a boa influência da Lua em seu signo, fator de relacionamentos muito favorecidos. Interesses: momento de ganhos novos na sua lida do trabalho, se o tiver. Mas, evite a pressa e a precipitação. Vida íntima e sentimentos: decisões acertadas com harmonia.

sábado