(21 de abril a 20 de maio) - A semana: com quadro que ampliará a sua emotividade, para se preservar, procure ser controlado. Interesses: momento de tranquila vivência em termos materiais e com suas obrigações. Boa opção de trabalho e no trato de documentos. Vida íntima e sentimentos: novas e boas motivações afetivas.

