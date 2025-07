(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com bom aspecto em seu signo há hoje acertado encaminhamento da lida com papéis e documentos. Interesses: beneficiado pela parcimônia com dinheiro seja simples e direto ao negociar qualquer coisa. Vida íntima e sentimentos: bom entendimento e generosidade de pessoa muito íntima.



Quinta-feira