(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a boa influência da Lua em seu signo fará com que sua emotividade ocupe o lugar do que é racional. Interesses: os aspectos financeiros do dia deverão beneficiá-lo. No cotidiano de trabalho é dia de bem conduzir novas tarefas. Vida íntima e sentimentos: harmonia e tranquilidade.