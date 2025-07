(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com bom momento pessoal, procure se motivar de forma mais otimista. Interesses: dia que mostra benéfica e forte influência nos assuntos de trabalho e com novos rumos na carreira. Vida íntima sentimentos: há hoje boa posição para relações íntimas e lida com as demandas domésticas.