(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro que aponta mudanças em sua convivência com pessoas de quem depende na rotina em família. Interesses: nas finanças, não se precipite na tomada de decisões e procure ser mais cuidadoso. Aja com mais equilíbrio no trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresas, lembranças e reencontro.