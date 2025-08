(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a influência de pessoa mais experiente e amiga lhe trará segurança e o fará agir com acerto ao lidar com problema ligado a bens. Interesses: o seu dia revela boa posição para as finanças em momento proveitoso em relação ao trabalho e negócios. Intimidade e sentimentos: alegria com íntimos.