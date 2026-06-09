(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: dia aconselhado para resolver assuntos pessoais que o preocupam. Interesses: seus planos e decisões no campo profissional agora dependem exclusivamente de você mesmo. Por isso, não se deixe influenciar por estranhos. Vida íntima e sentimentos: benéfica mudança de ânimo e humor.

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