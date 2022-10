(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: quadro que aponta a possibilidade de solução de problemas em sua convivência e assuntos que têm a ver com parente e seus bens. Interesses materiais: há hoje aspecto benéfico para a sua lida com dinheiro e meios para obtê-lo com seu trabalho. Vida íntima: boas novidades.