(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: dia em que a Lua em seu signo gera bons aspectos com a ampliação de seu senso de ordem e posição mais favorável no campo das atividades sociais. Interesses materiais: novidades e vantagem em planos que envolvam dinheiro do trabalho. Vida íntima: ânimo afável com íntimos.