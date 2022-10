(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: um sextil, aspecto favorável, lhe trará influência que irá se concentrar em pedidos e planos que mudarão seu ânimo na lida em família. Interesses materiais: no trato com dinheiro você deve agir de forma cautelosa com gasto ou compromisso. Vida íntima: retribua carinho.