(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um aspecto benéfico aponta boa condução de novos assuntos e mudança no trato em família. Interesses: acuidade na lida com o dinheiro. Em quadro positivo você se verá beneficiado com as obrigações profissionais. Vida íntima: procure agir com cuidado ao tratar de questões íntimas.

Janeiro 2023