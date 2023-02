(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um forte e benéfico aspecto irá moldar um dia que revela quadro no qual você terá realização e alegria com suas decisões. Interesses: lucro com negócios próprios e o trato com dinheiro, embora em dia de evitar os novos compromissos. Vida íntima: atente bem às pendências íntimas.