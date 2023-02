(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento em que a sua rotina com pessoas próximas poderá ser tumultuada por palavras ditas em hora inadequada e de forma imprópria. Por isso, seja contido e evite críticas. Interesses: indicação favorável para as finanças. Mas, tenha cuidado no trabalho. Vida íntima: inquietação.