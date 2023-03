(23 de agosto a 22 de setembro0 - O seu dia: pessoa próxima o influenciará para bem lidar com assuntos sociais que dependam de suas decisões e planos nesse campo. Interesses: em bom quadro com as finanças você encontrará solução inesperada para tarefas de trabalho. Vida íntima: dia de mais harmonia, tolerância e paciência.