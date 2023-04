(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: hoje você se verá envolvido por aura de realização em suas relações e na lida com parentes próximos. No campo social, dia de boa influência. Interesses: regência bem equilibrada para as finanças e novas demandas ligadas às tarefas e encargos de trabalho. Vida íntima: novidades.