(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um quadro benéfico irá marcar este seu fim de semana e, por ele, você terá êxito com as novas atividades de benemerência e assistência social. Interesses: os aspectos mostram habilidade manual em dia de acerto financeiro. Vida íntima: tensões superadas com suas relações íntimas.

sábado