(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: acontecimentos novos o motivarão de forma otimista para levar adiante os seus planos de mudança no ambiente doméstico. Interesses: momento de vantagens e lucros em encargos do seu trabalho e com as finanças. Vida íntima: mostre-se mais atento às demandas e os pedidos de íntimos.

Quinta-feira